Merzifon Havalimanı’nı Temmuz ayında 11 bin 322 kişi kullandı

FATİH BATTAR

En çok Çorumluların kullandığı Merzifon Havalimanı, Temmuz ayında 11 bin 322 yolcuyu ağırladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan 2019 yılı Temmuz ayı havalimanı istatistiklerine göre; Temmuz ayında Amasya Merzifon Havalimanı iç hat yolcu trafiği 10 bin 920, dış hat yolcu trafiği 402, toplam yolcu trafiği ise 11 bin 322 oldu.

2019 yılı Temmuz ayında Amasya Merzifon Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 75, dış hatlar uçak trafiği 5 olmak üzere, toplam uçak trafiği 80 olarak gerçekleşti. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 144 ton oldu.

Son 7 ayda ise Amasya Merzifon Havalimanı 2019 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 101 bin 983, uçak trafiği 781, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 849 ton olarak gerçekleşti.