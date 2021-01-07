MES İletişim hizmette

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Serdar Sarıkaya’nın sahibi olduğu MES İletişim Teknolojileri, Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi Aras İş Merkezi numara 24/E’de hizmete girdi.

Türk Telekom yetkili bayii olarak hizmet veren MES İletişim, Ölçek İş Merkezi karşısında faaliyetlerini sürdürüyor.

İletişim sektöründeki 22 yıllık tecrübesini kendi işyeriyle hizmete dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Serdar Sarıkaya, “Yenilikçi hizmet anlayışımız ile sektöre yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Türk Telekom mobil ve internet işlemlerinin yanı sıra Tivibu abonelik ve fatura tahsilatlarını da gerçekleştirdiklerini anlatan Sarıkaya, “Elektrik, doğalgaz, su ve diğer operatörlere ait tüm faturaların tahsilatını da yapıyoruz” diye konuştu.

Türk Telekom mobil ve internet abonelerine, cep telefonu ve tablet gibi cihaz alımlarında 12 ay taksit imkanı sağladıklarını dile getiren Sarıkaya, “Cep telefonu aksesuarlarının satışını da gerçekleştirdiğimiz mağazamızda teknik servis bölümümüz de bulunuyor. Telefonları darbe ve diğer dış etkenlere karşı koruyan nano kaplama uygulamasının yanında Western Union’la para transferi hizmeti de veriyoruz. Fibabanka ve Telpa işbirliğinde tüm cihazlarda kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı ve diğer hizmetlerimizden faydalanmak isteyen herkesi MES İletişim’e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.