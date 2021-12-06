Meşhur İskilip Dolması lezzeti artık Emek Lokantası’nda

FATİH BATTAR

Çorum’da 1980 yılından bu yana yemek sektöründe hizmet veren Emek Lokantası İskilip’in meşhur lezzeti İskilip Dolması’nı Çorum halkının damak tadına sundu.

Lezzeti ve ünü Türkiye’nin her yerine dağılan İskilip Dolması lezzeti artık Emek Lokantası’nda müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Emek Lokantası’nda deneyimli ustalar tarafından odun ateşinde pişirilen ve lezzeti ile damaklarda iz bırakan İskilip Dolması, 10 çeşit meze, cacık, helva, çorba ile birlikte lenger denilen özel kaplarda servis ediliyor.

Çorum’un 40 yıldır en gözde mekanlarından biri olan Emek Lokantası, birbirinden lezzetli yemekleri, 22 çeşit çorbasının yanında artık enfes İskilip Dolması lezzetiyle de Çorum halkını bekliyor.

‘Lokantamız 40 yıllık tecrübesi ile alanında birçok konuda ilk ve tek adres olarak Çorum halkına hizmet vermektedir.’ diyen işletme sahibi İsmail Ateş; “Çorum halkına 22 çeşit çorba sunarak bu konuda tek lokanta, tek adres olmanın yanında; 12 çeşit sulu yemek, kıymasız et döner, kebap ve ızgaralarımız, lahmacun ve pide çeşitlerimiz ile hizmetinizdeyiz. Emek Lokantası olarak artık İskilip’in meşhur lezzeti olan İskilip Dolması’nı da Çorum halkının damak tadına sunduk. İskilip’ten getirdiğimiz deneyimli ustalar tarafından her gün İskilip Dolması pişirmekteyiz. İskilip Dolması’nı 10 çeşit meze, çorba ve helva ile birlikte servise sunuyoruz. Bu enfes tadı kaçırmak istemeyen herkesi Samsun yolundaki Emek Lokantası’na bekliyoruz.” dedi

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021, 17:54