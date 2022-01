FATİH BATTAR

16 Ocak Pazar günü yapılacak Çorum Şoför ve Nakliyeciler Esnaf Odası’nın genel kurulu öncesi başkan adaylarından Recep Kayıkçı, şoför ve nakliyeci esnafıyla birlik-beraberlik yemeğinde buluştu.

Kamyoncular Garajı’nda gerçekleştirilen buluşmada Kayıkçı, şoför ve nakliye esnafına hizmet etmek için yeniden başkan olduğunu anlattı.

Odanın geçtiğimiz yıllarda borçlandırıldığını ve borç batağına sürüklendiğini belirten Kayıkçı; “Odamız kurumlar ve şahıslar nezdinde itibarı düşürülmüş, dikkate alınmayan, önemsenmeyen, yerinde sayan hatta gün geçtikçe gerileyen bir oda haline gelmiştir. Hizmet etmeden, yatım yapmadan borçlanmanın başarısızlığı önümüze konmuş durumdadır. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız sorunları ile baş başa bırakılmış, hiçbir sorun çözüme kavuşturulmamıştır. Meslektaşlarımız odamızın basiretsizliği ve meslektaşlardan uzak bir yönetim politikası nedeniyle odamızı bir çözüm ortağı olarak görmemekte ve bu bizi son derece üzmektedir. Şuna inanıyoruz ki üyelerimizin desteği ile çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Yeter ki sorun yaratan değil sorunu çözme iradesi gösteren bir anlayış olsun. Odamızı ve üyelerimizi ülkemizin her yerinde ve bütün kurumlarda layıkıyla temsil etmek, üyelerimizin her birinin sorun ve sıkıntısını bütün üyelerimizin ve odamızın sıkıntısı olarak görüp, sorunu çözmek için oda ve oda yönetiminin yanında olduğunu tüm üyelerimize hissetmenin rahatlığını sunacağız. Biliyoruz ki sorunlarımız ve dertlerimiz çok ama her sorununda mutlak çözümü var ve çözümlerini de biliyoruz. Üyelerimizin hak ve menfaatleri için üst kuruluşlardan devlet kurumlarına kadar bütün mercilerde mücadele ederek mesleğimizi ve meslektaşlarımızı layık olduğu yere taşıyacağız. Bu makam koltuk kavgasının ötesinde bir hizmet ve hizmetkarlık makamıdır. Üyelerinde tepeden bakan değil, üyesini önceleyen onun için var olan bir makamdır. Ülkemizin neresinde olursa olsun sıkıntıda ve zorda olan her üyelerimizin bir telefon kadar yakınında olacağız. Çaresiz değiliz, umutsuz da değiliz. Tarafsız ama meslektaşının menfaatinde taraf, meslektaşının çıkarı için zorluğuna bakmadan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Haklarımızı her türlü savaşarak ve savunarak alacağız. Üyelerimizin hak ve menfaatleri neyi gerektiyorsa çekinmeden korkmadan o yolda ilerlemeye and içtim. Hep birlikte mutlu yarınlar için, onurlu meslek ve bol kazanç için, sorunların çözüme kavuşması için, adil yönetim, adil paylaşım için, mesleğe ve meslektaşına adanmış bir hayat Recep Kayıkçı ve arkadaşları olarak sizlere hizmet etmeye ve hizmetkarınız olmaya adayız.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022, 17:35