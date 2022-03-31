Uzun yıllarca Çorum Eczacı Odası yönetimlerinde görev yapan Eczacı Kemal Uzun Eczane Eczacılığı mesleğini genç meslektaşlarına devretti.

Çorum Eczacı Odası yönetimi de Kemal Uzun’u ziyaret ederek plaket verdi.

İlk olarak 1990 yılında Milönü Eczanesini açarak mesleğe başlayan Kemal Uzun, 32 yıllık meslek hayatı boyunca Çorum Eczacı Odasının temsilcilikten kuruluşuna kadar yönetim ve kurullarında görev alarak başarılı çalışmalarda bulundu.

Eczane Eczacılığı mesleğini genç meslektaşlarına devretmesinden dolayı Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Sayman Ecz. Ali İskender Türkmen ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Seçil Ertürk, Kemal Uzun’a teşekkür ederek plaket ve hediye takdim ettiler. (Haber Merkezi)