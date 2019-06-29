Meslek sahibi oldular

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği’nin birlikte hayata geçirdiği ‘Nevresim Takımı Dikimi Kursunu’ sona erdi.

Belediye Engelli Eğitim Merkezi’nde açılan kursu başarı ile tamamlayanlara sertifikaları yapılan törenle verildi.

Sertifika töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, İŞKUR’un ‘Mesleksizseniz işsizsiniz’ sloganını hatırlatarak, “Kurumumuzun istihdamında zorluk çektiği dezavantajlı gruplar olarak tanımladığı, eski hükümlüler ve engeli vatandaşlarımızdır. Engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması için kamu ve özel sektör işyerlerinde, 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinin kamuda çalıştırdığı işçinin %4’ü kadarını engelli olarak, özel sektör işyerlerinde ise %3’ü kadarını yasal olarak çalıştırma zorunluluğu vardır. Çorum’daki kamu ve özel sektör işyerlerinin engelli açığı bulunmamaktadır. İŞKUR olarak bunun dışında kalan ve özel sektörde istisnalar hariç iş bulamayan engelli vatandaşlarımızı mesleki eğitimlere yönlendirerek meslek sahibi yapılmaktadır. Bugün Çorum Halk Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği ile ortaklaşa işbirliği yapılarak Belediyemizin engelli merkezinde ‘Nevresim Takımı Dikimi Kursunu’ başarı ile tamamlamış bulunmaktayız. Bu kursumuzun başarılı olmasında Çorum Belediyesi’nin ve Dr. Neslihan Hüsülüoğlu Hocamın büyük katkıları vardır. Bu kursun tamamlanmasındaki katkılarından dolayı Belediyemize ve Neslihan Hocama teşekkür ediyorum” dedi.

10KURSİYERLE BAŞLADI 7’Sİ TAMAMLADI

Kursun Belediye Engelli Merkezinde 11.02.2019 tarihinde başlayıp 15.05.2019 tarihinde sona erdiğini ve 65 gün sürdüğünü kaydeden Şahan, “Kursa 10 engelli kursiyer ile başlanılmış olup, 7 engelli kursiyer ile tamamlanmıştır. İŞKUR olarak kurs süresince kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı primi ile genel sağlık sigortası primi İŞKUR tarafından karşılanmıştır. Ayrıca kursiyerlere gündelik 25 TL cep harçlığı ödenmiş ve toplam kurs süresince 24 bin TL ödeme yapılmıştır. Bu nedenle, İŞKUR olarak her zaman Belediyemizle, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya hazırız” diyerek sözlerini tamamladı.

Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın ise yapılan bu tür hizmetlerin bize büyük ecdadımızın Vakıf medeniyetini hatırlattığını söyledi.

Belediye Başkanı olarak Engelli Eğitim Merkezi’ne ayrı bir önem verdiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Engelli Eğitim Merkezimiz en çok uğradığım yerdir. Devamlı buraya gelerek öğretmenler ve öğrencilerimizle sohbet ediyorum” dedi.

ENGELLİ TAKSİDEN SONRA ENGELSİZ KAFE GELİYOR

Belediye olarak engellilere özel projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Seçim döneminde söz verdiğimiz Engelli Taksi uygulamasını hayata geçirdik. İzin verdiğimiz 5 taksiden 4’ü faaliyete geçti. Şimdi ise engellilerimizin açık havada güzel vakit geçireceği bir projeye daha başlıyoruz. Çomar Barajı yolunda bulunan Sosyal Tesisimizi engelliler için yeniden düzenleyeceğiz. Proje çalışmaları başladı.

Engelli Eğitim Merkezinde kapalı alanda eğitim alan öğrencilerimiz yapacağımız yeni tesiste açık alanda da güzel vakit geçirebilecekler. Diğer bir projemiz ise Engelsiz Kafe’dir. Veli Paşa Konağı yanında bulunan ve Belediyemiz tarafından restore ettirilen eski Karakol Binası’nın bahçesinde ki kafeyi engelli kardeşlerimize tahsis edeceğiz. Engelsiz Kafe’nin çalışanlarının tamamı da engelli kardeşlerimiz olacak. Bunların yanında parklarımızı da engellilere uygun hale getirmeye devam ediyoruz” şeklinde belirtti.

Başkan Aşgın, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

KURSLARIN SAYISI ARTMALI

Vali Mustafa Çiftçi ise yaptığı konuşmada kurumların bir araya gelerek böyle güzel bir projeyi hayata geçirmelerden dolayı tebrik ederek, “Bu tür kursların sayısının ve içeriklerinin artarak devam etmesini diliyorum. İnşallah farklı alanlarda da kurslar açılır. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

KURSİYERLERE SERTİFİ KALARI VERİLDİ

Konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. Kursiyerler, İsa Demirel, Burcu Uçar, Doğan Gedik, Azime Toprak, Erhan Ayhan, Gamze Uçar ve Tuba Erceylan’a sertifikalarını protokol üyeleri verdi. Tören yaş pasta kesilmesi ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2019, 11:39