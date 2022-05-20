M.BURAK YALÇIN

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Hem Okuyor Hem Üretiyorum’ temalı Avrupa Mesleki Beceriler Haftası etkinlikleri kapsamında meslek liselerinde üretilen sergilendiği mesleki tanıtım fuarı açıldı.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen fuarın açılışına Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Alagöz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek açılış konuşması yaptı.

Abdullah Kodek, etkinliğin amacının mesleki ve teknik eğitimdeki iyi örneklerin, ilham verici hikayelerin, elde edilen kazanımların, yapılan ürünlerin tanıtımı yapmak ve çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kodek’in konuşmasının ardından fuarın açılışına geçildi.

Çorum merkezdeki mesleki ve teknik liselerin yıl boyunca yapmış olduğu ürünlerin sergilendiği fuarda katılımcılar stantları gezerek bilgi aldılar.