Meslektaşımıza çirkin saldırı

Hitit TV Genel Yayın Yönetmeni Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği Çorum Temsilcisi Elvan Şimşek saldırıya uğradı.

Hafta sonu Çorum FK Adıyaman FK maçında saldırıya uğradığını söyleyen Elvan Şimşek, yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

Yazdığı bir haber nedeniyle saldırıya uğradığını iddia eden Şimşek, suratına aldığı yumrukla yere yığıldığını, ardından saldırının tekme darbeleriyle devam ettiğini anlattı. Hiçbir basın mensubunun özellikle haberi nedeniyle böylesi çirkin saldırılara maruz kalmaması temennisiyle, yapılan menfur saldırıyı kınıyor, bu kötü örneğin yaygınlaşmamasını umuyoruz. (HABER MERKEZİ)

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021, 10:06