Meslektaşımızın acı günü

Dünya Gazetesi Bölgeler Koordinatörü ve Bursa Temsilcisi Çorumlu hemşerimiz Ömer Faruk Çiftçi’nin babası Sezai Çiftçi, vefat etti.
Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören ve önceki gün evine taburcu edilen Sezai Çiftçi, sabaha karşı hayatını kaybetti.
Çiftçi’nin cenazesi, bugün öğle namazına müteakiben Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından merkeze bağlı Kırkdilim Köyü'nde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2020, 11:09