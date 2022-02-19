Meslektaşımızın acı günü

EROL TAŞKAN

Mehmet Erdem’in babası, Belediye Basın Birimi çalışanı meslektaşımız Ahmet Erdem’in dedesi Ahmet Erdem vefat etti.

Tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat eden merhumun cenazesi, dün Üyük köyü Camii’nde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında dualarla defnedildi.

Cenazeye Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat-Zübeyir Tuncel, Belediye Basın Birimi personeli ve çok sayıda cemaatin katıldı.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.