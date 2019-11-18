Meslektaşımızın mutlu günü

M.BURAK YALÇIN

Meslektaşımız Gülbahar Halk, Teğmen Sedat Kaya ile evlendi.

Selma-Ahmet Kaya çiftinin oğlu Sedat Kaya, Gönül-Orhan Halk çiftinin kızı Gülbahar Halk ile hayatını birleştirdi.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Kültür Balo Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Valilik Basın Müdürü Mehmet Çelik, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Kaya ve Halk aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan ikramların ardından düğün töreni müzikli eğlencelerle devam etti.

Hakimiyet, Sedat-Gülbahar çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.