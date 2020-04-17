Meslektaşlara saygı duruşu

Çorum Eczacı Odası yönetim kurulu ve üyeleri, koronavirüs salgını dolayısıyla vefat eden meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.

Eczacı Odası önünde, fiziksel mesafeyi de gözeterek 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Eczacı Odası yönetimine sağlık meslek örgütleri de katıldı.

Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü’nde gerçekleştirilen saygı duruşunda eczacılar, sağlıkta şiddet ve Covid-19 salgınında yaşamını yitiren meslektaşlarını anarken, koronavirüsle en önde mücadele eden sağlık çalışanlarını da selamladılar.

Çorum Eczacı Odası Başkanı E. Şefkat Güler, saygı duruşunun ardından yaptığı açıklamada, “Covid-19 mücadelesi sürecinde sağlık camiasında hayatlarını kaybetmiş olan sağlıkçılarımıza ve meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor ve acılı ailelerine başsağlığı dileklerimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 18:45