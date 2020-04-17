Meslektaşlara saygı duruşu

Çorum Eczacı Odası yönetim kurulu ve üyeleri, koronavirüs salgını dolayısıyla vefat eden meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.

Meslektaşlara saygı duruşu

Çorum Eczacı Odası yönetim kurulu ve üyeleri, koronavirüs salgını dolayısıyla vefat eden meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.

Eczacı Odası önünde, fiziksel mesafeyi de gözeterek 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Eczacı Odası yönetimine sağlık meslek örgütleri de katıldı. 
Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü’nde gerçekleştirilen saygı duruşunda eczacılar, sağlıkta şiddet ve Covid-19 salgınında yaşamını yitiren meslektaşlarını anarken, koronavirüsle en önde mücadele eden sağlık çalışanlarını da selamladılar.

Çorum Eczacı Odası Başkanı E. Şefkat Güler, saygı duruşunun ardından yaptığı açıklamada, “Covid-19 mücadelesi sürecinde sağlık camiasında hayatlarını kaybetmiş olan sağlıkçılarımıza ve meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor ve acılı ailelerine başsağlığı dileklerimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” dedi. (Haber Merkezi) 

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 18:45
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