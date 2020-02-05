Meslektaşlarımız sevincimizi paylaştı

HURŞİT BOZKURT

Çorum Mercek Haber Sahibi Kubilay Olcan ve Çorum Detay Haber Sahibi Volkan Baş gazetemizi ziyaret ederek, 30. yıl coşkumuza ortak oldular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktararak meslektaşlarına nezaketleri için teşekkür eden Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, “Çorum basınının önemli kilometre taşlarından olan kıymetli meslektaşım Kubilay Olcan ve Volkan Baş’ın ziyaretleri ve sevincimizi paylaşmalarından büyük bir gurur duydum. Değerli kardeşlerimle meslektaş olmanın hazzını yaşıyoruz. “ dedi.