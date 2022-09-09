Meslektaşlarımızdan dost ziyareti

MURAT ÇETİN

İskilip‘in Sesi Gazetesi Sahibi İş Adamı Ahmet Çarkacı ve İskilip’in Sesi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Coşkun Akkoca gazetemizi ziyaret etti. Misafirlerinin kendileri için hem kıymetli birer dost, hem de varlıklarıyla gurur duyduğu samimi birer meslektaş olduğunu söyleyen Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, meslektaş dostlarıyla sohbet etti.

İskilip’in Sesi Gazetesi’ni Hakimiyet olarak kendileri için kurumsal kardeş kuruluş olarak kabul ettiklerini ifade eden Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, “Meslekte önemli tecrübe ve kariyere sahip kıymetli dostlarımızın Çorum genelinde ve İskilip özelinde mesleki katkılarının yıllardır şahidi olarak, İskilip’in Sesi Gazetesi ile birlikte sürdürdükleri başarılı yayınlarını da gururla takip ediyoruz. Hem mesleğimize değer katan kişisel duruşları hem de gazetecilikteki tecrübeleri bizim için her zaman kıymetli olan değerli dostlarımıza ziyaretleri için gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, 22:27