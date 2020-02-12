Meslektaşlarımızdan tebrik ziyareti

Herihaber internet sitesi sahibi Mustafa Külcü ve Çorum Vatan internet sitesi sahibi Ömer Doğan gazetemizi ziyaret etti. 

Meslektaşlarımızdan tebrik ziyareti

HURŞİT BOZKURT
Herihaber internet sitesi sahibi Mustafa Külcü ve Çorum Vatan internet sitesi sahibi Ömer Doğan gazetemizi ziyaret etti. 
Hakimiyet’in 30. kuruluş yılını tebrik eden Külcü ve Doğan, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ın şahsında tüm Hakimiyet ailesini kutladıklarını ve başarılarının devamını temenni ettiklerini ifade etti.

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