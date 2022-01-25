Meteoroloji'den bir uyarı daha!

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Çorum'da yarın ve Pazar günü kar yağışı uyarısında bulundu.

Bölgede Samsun, Ordu ve Tokat’ın iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma, don olayı ve çığ düşmesi gibi doğa olayları konusunda vatandaşların dikkatli olmasını isteyen yetkililer, yoğun kar riskine karşı şu açıklama yapıldı;

“Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Tokat’ta, zamanla Samsun’un doğusunun iç kesimler ve Ordu’nun iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yoğun kar beklenen yerlere 20 cm ve üstünde kar düşebileceğini belirtirken, Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu gibi illerde gece saatlerinden itibaren buzlanma ve don olayının da yaşanabileceğini hatırlattı.