Meteoroloji'den Çorum için sarı uyarı!

Çorum'da bugün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıkladı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat çevreleri ile Sinop ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel, kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi. Çorum için sarı alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğini belirterek ânî sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.