Meteoroloji'den zirai don uyarısı!

FATİH BATTAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Mart’a kadar etkili olacak soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Çorum ve bazı iller için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çorum’da 20 Mart’a kadar soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada yüksek kesimlerinde zirai don beklendiği, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.

Zirai donun etkisini, 20 Mart sabah saatlerine kadar sürdüreceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2020, 13:45