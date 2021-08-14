Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Mühendis pozisyonunda 2020 KPSS (B) grubu P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış adaylar arasından 3 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvurular dijital ortamda 13/08/2021- 22/08/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

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