‘Meteoroloji hayatın tüm alanlarına hizmet veriyor’

EROL TAŞKAN

Meteoroloji Müdürü Ahmet Akıllıer, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti.

Çorum da ilk ölçümlerin 1929 yılından itibaren güncel teknolojik gelişmelerle günümüze kadar devam ettiğini, Meteorolojik verilerin hayatın tüm alanlarına yansıyan önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Akıllıer, “Meteorolojik veriler genel olarak sadece hava sıcaklıklarının derecesini belirten bir bilgi gibi algılansa da, neredeyse hayatın tüm alanlarına yön veren zengin bir yelpazeye katkı sağlıyor.” dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü Teknik Sorumlusu Mustafa Bellek’in de katıldığı ziyarette Meteoroloji kurumu ve çalışmaları hakkında bilgi veren Çorum Meteoroloji Müdürü Ahmet Akıllıer, afetler karşısında erken uyarı sisteminden, insanların günlük hayatlarını planlamaya kadar, tarım sektöründen askeri ve sivil havacılık sektörüne kadar, tüm sektörlerin üretilen meteorolojik verilerden yararlandığını, hatta adalet alanında bile kimi mahkemelerde görülen davalar bilirkişi tarafından değerlendirilirken, olayın gerçekleştiği saatteki meteorolojik verilerin, adaletin sağlanmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

Çorum il genelinde kurulu bulunan 23 adet otomatik ölçüm istasyonları aracılığı ile 7/24 saat yapılan ölçümlerle Çorum’un tüm hava hareketlerini kayıt altına alarak raporlandığını söyleyen Akıllıer, özellikle afetler öncesi yapılan uyarılarla birlikte erken önlem şansının yakalanıp, oluşacak zararların minumuma inmesinde, meteoroloji çalışmalarının büyük bir önem taşıdığına değindi.