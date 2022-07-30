Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan "eyyam-ı bahur", her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan "eyyam-ı bahur"un, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Çorum'da ise hava sıcaklıklarının 30 ile 34 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Bu hafta sonu için sıcaklıkların ciddi bir artış göstereceği söyleniyor. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması beklendiğini belirten CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen önemli değerlendirmelerde bulundu. Şen'in açıklamaları şöyle;

Gördüğünüz üzere Türkiye'de neredeyse serin bir yer yok. Her taraf sıcak. Aydın, Manisa civarında Ege'de 40 ila 44 derece sıcaklıklar var. Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Adana 40 dereceye yaklaşmış sıcaklar.

Eflatun ile pembe renkli kısımlar en sıcak yerler. Bordo olan neredeyse Türkiye'nin her tarafını kapsamış vaziyette. Doğu Anadolu, Erzurum, Ardahan, Iğdır bile 40 dereceye yaklaşmış bir sıcaklığı var. 35 derece önemli. Bizde şu anlama geliyor. Sağlık açısından kritik sıcaklık anlamına geliyor, aşırı sıcaklık. 35 dereceyi geçtiği zaman insanın fizyolojik olarak bir takım tepki gösteriyor. Bu hangi tepki oluyor? Terlemek istiyor terleyemiyor veya kan basıncında düşüşler meydana geliyor. Ani bayılmalara kadar gider yaşlılarda. Bunun yanında beyin kanamaları açısından da dikkat edilmesi gerekiyor.

