Meteoroloji’den Çorum'a şiddetli yağış uyarısı! 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Tokat, Amasya, Çorum ve Samsun çevrelerine şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Açıklamada 27.06.2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren Tokat, Amasya, Çorum ve Samsun'da beklenen yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat), Tokat’ın güneyi, Amasya’nın batısında çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat), Çorum’un kuzeyi ve batısı ile Samsun’un batısında yer yer şiddetli (76-100 kg/m2/12 saat) olmasının beklendiği ifade edildi.

Vatandaşlar, yağışla meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Şiddetli yağış uyarısının 27 Haziran Pazartesi günü 00:00 ile 21:00 saatleri arası için geçerli olduğu da dile getirildi.

