Meteorolojiden 'Güneş Çarpması' uyarısı!

Çorum'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, çocuk ve yaşlıların sıcaktan etkilenebileceği bildirildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orta Karadeniz bölgesinde hava sıcaklıklarının hafta boyu mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Sıcaklıkların hafta sonu etkili olacak yağışlarla mevsim normallerine ineceği tahminine yer verilen açıklamada, hafta sonundan itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği beklendiği anlatıldı. Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının özellikle yaşlılar ve çocuklar üzerinde meydana getirebileceği sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.