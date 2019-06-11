Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

MURAT ÇETİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılarda, Çorum ve çevresinde dolu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Cep telefonu mesajlarıyla da uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çorum’un da aralarında yer aldığı bazı illerle ilgili kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Metrekareye 25-50 kg yağış uyarısında bulunuldu. Yağış saati olarak 13,00-20,00 saatlerini işaret eden açıklamada, yağış türü kuvvetli yağış olarak tarif edildi.

Dolu, sel ve yıldırım risklerine karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik, Sakarya'nın güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak), Göller Yöresi (Burdur, Isparta), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli ve yerel yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 13:11