Metroloji Günü kutlandı

20 Mayıs Dünya Metroloji Günü münasebeti ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Başta Vali Mustafa Çiftçi olmak üzere ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Bakkallar ve Bayiler Odası ve Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanlarına ziyaretler yapıldı. Ayrıca Çorum TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda günün önemi ile ilgili bir sunum yapılırken, okul bahçesinde ise ölçü ve tartı aletleri ile bunların doğrulamasında (muayenesinde) kullanılan etalonların sergisi düzenlendi.

Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Çorum TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Yiğitoğlu, Müdür Yardımcıları, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü Süleyman Alıç, ölçü aletlerinin kullanım alanları, cihazların muayenesinin öneminden bahsetti.

Alıç, vatandaşların, ölçü aletleri ve hazır ambalajlı ürünler ile ilgili şikayete konu bir duruma rastlamalarında İl Müdürlüklerine, Alo 130 ihbar hattına veya e-posta yolu ile müracaat edebileceklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Ölçü Ayar Memuru Muharrem Ceylan ise Yasal Metroloji ve 3516 sayılı kanun kapsamında bulunan tüm Ölçü ve Ölçü aletlerinin tanımı, kullanımı ve denetimi hakkında bir sunum yaptı

Program sonunda okul bahçesinde ölçü aletleri sergisi düzenlenerk öğrencilere ölçü ve tartı aletleri tanıtımı yapıldı.

(Haber Merkezi)