Metruk binada yangın

Çorum’da gece saatlerinde 3 katlı bir binada çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Çöplü Mahallesi Değirmen 2. Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar 112 acil hattı arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede etksiz hale getirilirken, binanın madde bağımlıları tarafında kullanıldığı iddia edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

(İHA)