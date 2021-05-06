Metruk konak tehlike saçıyor

RECEP MEBET

Yavruturna Mahallesi 1. Kulaksız Sokak’ta bulunan Ağıcılar Konağı’nın çökme tehlikesi taşıdığı bildirildi.

Yaklaşık 10 yıl önce yaşanan yangında tahrip olan konağın, çatısının uçtuğu ve duvarlarında da açılma ve yana doğru yatmaların görüldüğü belirtildi.



Çorum Belediyesi tarafından çevresi korkulukla kapatılan tescilli binanın çökme tehlikesi taşıdığına işaret eden mahalle sakinleri, yoldan geçen yayaların can güvenliğinin tehdit altında olduğuna işaret ettiler.

Araç trafiğinin de yoğun olduğu sokağın, konağı çevreleyen sac bariyer nedeniyle daraldığını belirten vatandaşlar, rüzgârlı günlerde sallanan gövde duvarlarının devrilmek üzere olduğunu herkesi tedirgin ettiğini söylediler.

Madde bağımlılarının mekanı haline de gelen metruk binanın durumunu defalarca ilgili yerlere bildirmelerine rağmen netice alamadıklarını anlatan vatandaşlar, yetkililere seslenerek, “Kimsenin burnu kanamadan acilen bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştular.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021, 18:55