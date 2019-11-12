Mevlit ve anma gecesine davet

EROL TAŞKAN

Ulucamii emekli Baş İmam Hatibi merhum Hafız Recep Camcı hocaefendi için mevlid-i şerif ve anma gecesi düzenlenecek.

Merhum Recep Camcı Hocaefendi'nin oğlu Abdulvahap Camcı, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'ı ziyaret ederek, mevlit ve anma gecesi için davetiye verdi.

17 Kasım Pazar günü ikindi namazını müteakip Ulu Camii'nde mevlidi şerif okunacağını belirten Aldulvahap Camcı, aynı günün akşamı saat 19,30'da Devlet Tiyatro Salonu'nda ilahiler ve Kadrî-Rıfai Devranı eşliğinde anma yapılacağını bildirdi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur'un konuşmacı olarak katılacağı gecede Halil Necipoğlu, Ender Doğan, Kerim Öztürk, Murat Necipoğlu, Hasan Çakmak ve Ubeydullah Sezikli de yer alacak.