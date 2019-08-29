Mevsimlik işçilerle yemekte buluştular

M. BURAK YALÇIN

Çorum Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği ile Çağrı Eğitim Vakfı ortaklığında yürütülen “Mevsimlik İşçiler Kalıcı Çözümler” isimli proje kapsamında mevsimlik işçilere yemek verildi.

Karacaköy yakınlarında verilen yemeğe Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İŞKUR Müdürü Ali Şahan, Çorum Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Osman Yüztgenç, Çağrı Vakfı Başkanı Hamit Gökgöz ve mevsimlik işçiler katıldı.

YÜZTGENÇ: SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ TESPİT ETTİK

Programda konuşma yapan Çorum Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Osman Yüztgenç, mevsimlik işçilerin birçok alanda problemleri olduğunu belirterek, “Tüm bu sorunları tespit ettik ve çözümleri ile birlikte ilgili yerlere kitapçık halinde sunmak üzere bir proje hazırladık. Avrupa Birliği’nden de geçti” dedi.

‘GÖÇ ALAN VE VEREN İLLERDE ÇALIŞTAY YAPACAĞIZ’

Proje kapsamında Çorum’da 30 köyde saha çalışması yaptıklarını da ifade eden Osman Yüztgenç, “Alaca, İskilip ve Çorum Merkezde saha çalışması yapıyoruz. Göç alan Çorum, Adana ve Antalya ile göç veren Şanlıurfa, Van ve Mardin’de birer çalıştay yapacağız. Şanlıurfa, Mardin ve Van’da da bağlantılarımızı kurduk. Resmi kurumlarla görüşmeler yapıldı. Programlar yapıldı. Kendi izlenimlerimizi ekleyip bir kitapçık haline getireceğiz. Sorun ve çözüm yollarını da gerekli bakanlıklara sunacağız” diye konuştu.

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından program sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2019, 17:45