Meydanda İsrail bayrağı yaktılar

M.BURAK YALÇIN

BBP ve Alperen Ocakları İl Başkanlığı, Filistin’e ve Mescidi Aksa’ya yaptığı saldırıdan dolayı İsrail’i protesto ederek bu ülkenin bayrağını yaktı.

Dün BBP ve Çorum Alperen Ocakları İl Başkanlığı, İsrail’in Filistin’e ve Mescidi Aksa’ya yönelik saldırılarını kınamak için konvoy düzenledi.

Konvoyun ardından da Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasın BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Ali Arslan, Alperen Ocakları İl Başkanı Eyyüp Ay ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşma yapan BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, insanlığın ortak mirasının yok edildiğini belirterek, “Ey zalimler azgınlıkta sınırları aştınız. Sebep olduğunuz kaos ve anarşinin içinde yok olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi cehenneminiz olacak. İnsanlığın en kadim şehri, ortak mirası yok ediliyor” dedi.

Devlet yetkililerinin biran önce devreye girerek bu katliama ve zulme biran önce dur demesi gerektiğini de vurgulayan Şakir Yıldırım, “Ey Müslüman önderler hala bir araya gelmeyecek misiniz? Bir avuç azgın azınlığın cesaret aldığı gafletten ne zaman uyanacaksınız?” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021, 17:59