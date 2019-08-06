Meydanın adı 'Kadeş' oldu

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi, belediye tarafından yaptırılan Kent Meydanı’nın ismini ‘Kadeş Barış Meydanı’ olarak belirledi.



Belediye Meclisi’nin dün yapılan Ağustos ayı toplantısında AK Parti Grubu ek gündem maddesi olarak Kent Meydanı’na ‘Kadeş Barış Meydanı’ ismi verilmesi teklifini sundu.

Gündem maddesi hakkında değerlendirmeler de bulunan Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın, AK Parti Grubu adına Mustafa Tuzcu’ya tekliften dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı.

Kadeş’in dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Tüm dünyada barışın sevginin ve kardeşliğin dile getirildiği bir antlaşmadır. Adaylık sürecimde meydanın ismi sorulduğunda hep ‘oraya Kadeş ismi yakışır’ dedim. Çorum dünyanın merkezidir. Çorum sahabeler şehridir. Çorum barışın sevginin kardeşliğin de merkezidir. Bu topraklardan yeryüzüne barış sevgi kardeşlik Kadeş ile yayılmıştır. Birleşmiş Milletlerin duvarında da Kadeş Barış Antlaşmasının metinleri asılıdır. Meydana ‘Kadeş’ isminin çok yakışacağını söylemiştik. Bu düşüncemizi hayata geçirdiği ve böyle bir teklifle geldiği için AK Parti Grubumuza teşekkür ediyorum” dedi.

Meydanın ismine yakışır şekilde düzenleneceğini de kaydeden Başkan Aşgın,

“İnşallah orada Kadeş ismine yakışır bir meydan düzenlemesi yapacağız. Kadeş Barış Meydanı ilimize çok yakışacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Aşgın’ın konuşmasının ardından yapılan oylamada Kent Meydanı’na ‘Kadeş Barış Meydanı’ isminin verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.