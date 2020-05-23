Meydanlar güvercinlere kaldı

MURAT ÇETİN

Bayram süresince 81 ilde başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, ilk kez kısıtlama uygulanan Çorum´da da karşılığını buldu. Gece yarısından itibaren başlayan kısıtlama uygulamasında, cadde ve sokaklar tamamen boşalırken, sabahın ilk ışıklarıyla yuvalarından çıkan güvercinler yolları ve meydanları mesken tuttu.

Karın doyurma çabalarını korku ve telaş olmaksızın huzurla yapan güvercinlerin süslediği boş caddeler, korona virüsüyle yapılan mücadelenin simgesi oldu.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 15:45