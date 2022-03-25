Meyve çekirdeklerini ormana diktiler

Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Doğadan Geleni Doğaya Gönder’ isimli uluslararası e-Twinning projesi kapsamında proje öğretmeni Nuray Cansu Uysal ile yıl boyunca biriktirdikleri meyve çekirdeklerini Atatürk Anadolu Lisesi hatıra ormanına diktiler.

Proje ile ilgili yapılan açıklamada, “Projenin amacı son yıllarda ülkemizde ve dünyamızda çıkan orman yangınları sebebiyle, ağaçların yok olması ve ormanda yaşayan ve beslenen canlıların aç kalması konusuna dikkat çekmekti. Bu nedenle evlerde biriktirilen meyve çekirdeklerini doğaya ve doğada yaşayan diğer canlılar hem sığınak hemde de besin kaynağı olması için kutularda biriktirip bugün doğayla buluşturdular. Proje, Türkiye, Yunanistan ve Makedonya işbirliği ile yapılan uluslararası bir projedir. Projenin yerel ayağında ise Çorum Belediyesi ile öğretmenler Alev Böğürücü, Mihrinur Leblebici, Fatma Karafakıoğlu ve öğrencilerin işbirliği ile toplam 7 proje yürütülmektedir”denildi. Etkinliğe Okul Müdürü Halit Güneş, okul personeli, öğretmen ve öğrenciler katıldı. (Haber Merkezi)