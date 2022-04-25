Meyve üreticilerine ‘bakla zınnı’ uyarısı

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, çiçek açan meyvelerde görülen ‘bakla zınnı’ olarak bilinen zararlı konusunda çiftçileri uyardı.

Baharın gelmesi ile doğanın canlandığını kaydeden Orhan Sarı, “Doğada faydalı böcekler, zararlı böcekler dediğimiz mikroorganizmalar, mantarlarda faaliyete başladı. Bütün meyvelerimiz çiçekteyken en büyük zararlımız çiçek zınnı (bakla zınnı) dediğimiz siyah bir böcek daha önceleri bu böceğe karşı değişik kimyasallar ile mücadele ediliyordu. Biz çiçekli olan meyveye herhangi bir kimyasal uygulanmasını tavsiye etmiyoruz. Böyle bir durumda arılar ve faydalı böcekler zarar görebiliyor ve meyvelerimiz de kaliteli bir meyve bağlama söz konusu olmuyor. Bakla Zınnı popülasyonunun arttığı bu dönemde mavi leğen uygulamasını öneriyoruz. Mavi leğen uygulaması çok düşük maliyetlidir. Ağaçların çiçeklenme dönemi bitinceye kadar uygulanmalıdır”dedi.

Yaklaşık olarak 10 milimetre boyunda, siyah mat renkli, vücut üzerinin sık ve oldukça uzun sarı tüylerle kaplı olan zararlının meyve ağaçlarının çiçek açma zamanında çiçekleri, genç yaprakları, tomurcukları ve meyveleri yiyerek zarar verdiklerini kaydeden Orhan Sarı, ağaçların çiçekli olduğu devrede meyve tutumuna yardımcı olan böceklere özellikle bal arılarına zararlı olduğundan kimyasal mücadele yapılmaması gerektiği hatırlattı.

Kültürel önlem olarak toprak işlemesi ile toprakta bulunan yumurta larva ergin böcek popülasyonunun düşmesinin sağlanmasının gerektiğini dile getiren Sarı, “Mekanik mücadele olarak erginlerin az hareketli oldukları sabahın erken saatlerinde ağaçların altına bez örtüler serilerek ağaçlar kuvvetlice silkelenip, toplanan erginler imha edilebilir. Biyoteknik mücadele olarak da ergin böcekler mavi rengi tercih ettiğinden, mavi renkli cezbedici tuzaklar mücadelede kullanılmalıdır. Ağaçların altına mavi renkli leğenler yerleştirilir ve leğenler yarısına kadar su ile doldurulur. Ergin böcekler mavi renge yönelerek kapların içerisindeki suya düşer. Böcekler her gün toplanarak imha edilir”dedi.

Meyve yetiştiriciliği yapan üreticileri uyaran Orhan Sarı meyve bahçelerinin çiçek açtıkları dönemde kontrol edilmesi gerektiğini ve bu zararlının görüldüğü andan itibaren mavi leğen uygulaması ile az masrafla, doğaya ve insan sağlına zararı olmadan mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022, 17:42