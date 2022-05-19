Meyve üreticilerine ilaçlama uyarısı

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum’da elma üretimi yapan çiftçileri elma iç kurdu mücadelesinde birinci ilaçlama konusunda uyardı.

Elma üretiminin ana zararlısının elma iç kurdu (Cydia pomonella) olduğunu doğru zaman, doğru ilaç ve doğru yöntemle mücadele yapılmadığında büyük verim kayıplarının yaşanabileceğini belirten Orhan Sarı, “Elma iç kurdu başta elma olmak üzere armut, ayva, ceviz ağaçlarının en önemli zararlısıdır. Doğrudan meyvelerde zarar yapan larvalar, meyveleri delerek içlerinde galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler bırakmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak meyvelerin dökülmesine, ağaçta kalabilen kurtlu meyvelerin ise niteliğinin bozulmasına ve dolayısıyla elmanın piyasadaki değerinin düşmesine neden olmaktadır. Mücadele yapılmayan bahçelerdeki zarar %60-100 olabilmektedir. Ülkemizde elma üretim bölgelerinin her yerinde bulunmaktadır”dedi.

Elma iç kurduna karşı doğru zamanda mücadele yapılabilmesi amacıyla merkez ve ilçelerde 3 adet Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu kurduklarını ve arazide eşeysel tuzaklar asıldığını ve fenolojik gözlemlerler yapıldığını dile getiren Sarı, istasyonların ve araziden elde edilen verilerin teknik personeller tarafından değerlendirildiğini ve böylece elma iç kurdunun mücadele zamanını tespit ederek üreticilere basın, ilan, kısa SMS ve anonslarla duyurduklarını belirtti.

Bütün bu bilgiler ışığında elma iç kurdu zararlısında mücadele zamanının geldiğini, 2022 yılı Tahmin ve Erken Uyarı çalışmaları doğrultusunda elma iç kurduna karşı 1. döl 1. ilaçlamaya başlanması gerektiğini ifade eden Sarı, üreticilerin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşanmaması için mutlaka bu uyarılara dikkat etmelerini istedi. Sarı, ikinci ve gerekiyorsa üçüncü ilaçlama için de ayrıca bilgilendirme yapacaklarını ve mücadelede geç kalınması durumunda meyve kalitesinde ciddi düşüşler yaşanacağını kaydetti.

“Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı sistemi ile yapacağınız gereksiz Bitki Koruma Ürünleri uygulamalarını önlemek, uygun zamanda, uygun dozda uygulama yapmanız için çalışmaktadır”diyen Sarı, bu zararlıya karşı kimyasal mücadelenin yanı sıra, kültürel ve mekanik yöntemlerle de nasıl mücadele edileceği ve kullanılacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi almak isteyen üreticilerin mutlaka en yakın İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğini söyleyerek, 2022 yılının üreticilere bol ve bereketli bir sezon olması temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)