Meyve ve sebzeler elle seçilemeyecek!

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Ticaret Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı yeni önlemleri açıkladı. Yılmaz, sebze pazarlarında gıda, meyve ve sebze satışlarının serbest olacağını, elbise, ayakkabı, hurda ve hırdavat satışlarının ise yapılmayacağını söyledi.

Erdoğan Yılmaz, Bakanlık tarafından alınan önlemler kapsamında market, manav ve pazar yerlerinde yaş meyve ve sebzelerin tüketiciler tarafından artık elle seçilemeyeceğini ayrıca pazar tezgahları arasındaki mesafenin de mümkün olduğunca geniş tutulacağını kaydetti.

Oda Başkanı Yılmaz, alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

“- Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.

- Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak.

- Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.

- Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak.”

Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çorum Belediyesi tarafından da pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtılacağını ifade ederek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da Çorum’da koronavirüse karşı aldığı yoğun tedbirler ve pazar yerlerine dezenfektan sebilleri yerleştirdikleri için teşekkür ederken, pazarcı esnafını ise kurallara uymaya davet etti. Yılmaz, kurallara uymayan esnafa da satış izni verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2020, 19:21