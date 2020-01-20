‘Meyve veren ağacı taşlayanlara tavizimiz yok’

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, Osmancık ilçesinde partililerle istişare toplantısında bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, siyasi çalışmaların yanı sıra teşkilatları sürekli hareketli tutmaya özen gösteren MHP İl Başkanı Karapıçak, parti tabanının birlik beraberlik içerisinde kalması için yaptığı görüşmeler ve toplantılara Osmancık ilçesiyle devam etti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Başkanı Satılmış Karatağ başta olmak üzere İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve ilçe yöneticilerinin katıldığı istişare toplantısı düzenleyen Karapıçak, hem partililere genel merkez politikalarını anlattı, hem de ilçeyle ilgili bilgiler aldı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Karapıçak, amaçlarının kazanımları başarılı çalışmalarla katlayarak devam ettirmek olduğunu ifade etti.

Teşkilatın yoğun çalışmaları ve Osmancık halkının teveccühüyle Belediye Başkanı seçilen Ahmet Gelgör’ün 2019 Nisan ayından bu zamana kadar kısa sürede başarılı ve örnek çalışmalara imza attığını vurgulayan Karapıçak, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e ve uyum içerisinde çalışan teşkilatlara teşekkür etti.

“Meyve veren ağacı taşlayanlara, üzümü yemeyi değil de bağcılarla uğraşanlara tamahımız ve tavizimiz olmayacaktır” diyerek birlik ve beraberlik vurgusu yapan Karapıçak, “Birlik ve beraberliğimize gölge düşüren, Milliyetçi Hareketin ‘üretken belediyecilik’ anlayışını hazmedemeyen, ülkemizi içinde bulunduğu cendereden çıkaracak olan Cumhur İttifakı ruhunu zedeleyen kişi veya oluşumlara karşı uyanık olup asla fırsat verilmeden çalışmalarımız devam ettirilecektir.” dedi.

Osmancık Teşkilatına misafirperverlikleri için teşekkür eden Karapıçak, parti içi çalışmaların ve istişare toplantılarının diğer ilçelerle devam edeceğini de sözlerine ekledi.