Mezarlık eleştirisi

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Yakınlarının kabrini ziyaret için arefe günü mezarlıklara giden bazı vatandaşlar, karşılaştıkları uygulamaya sitem ettiler.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili eleştirilerini dile getiren Nejdet Kılıç, "Bayram öncesi dua etmek için geldiğimiz Ulu Mezarlık'ın kapısından geri çevrildik" dedi.

Kabir başına gidemedikleri için mezarlık duvarı dışından dua edip geri döndüklerini anlatan Kılıç, karşılaştıkları bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbir kararlarına saygı duyduğunu vurgulayan Kılıç, "Bazı alışveriş mekanları tıklım tıklım insan kaynarken açık havadaki mezarlıkların ziyarete kapatılmasına anlam veremiyorum" diye konuştu.

"Gelecek bayramlarda aynı manzara ile karşılaşmak istemiyoruz" diyen Kılıç, yetkililere seslenerek bayram namazlarında olduğu gibi pandemi tedbirleri altında mezarlık ziyareti imkanının sağlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.