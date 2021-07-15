Mezarlıklar bayrama hazır

Çorum Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mezarlıkları bayram ziyaretine hazırlıyor.

Mezarlıklarda bayram öncesi genel temizlik, ot biçme bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte yabani otları ilaçlama çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yeni normalleşme ile Kurban Bayramı öncesinde yoğun bir mezarlık ziyareti olacağını tahmin ediyoruz. Ekiplerimiz mezarlıklarımızda yapılması gereken çalışmaları büyük bir titizlikle yapıyor. Çorum Belediyesi olarak mezarlık ziyaretlerinin sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.” diye konuştu.