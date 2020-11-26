FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Ulu Mezarlık yanına inşa edilecek olan yeni Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ihalesi yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 9 firma katıldı.

Yaklaşık maliyetin 3 milyon 528 bin TL olduğu ihalede en düşük teklifi 2 milyon 483 bin TL ile Zafer Koçak verdi.

İhalede ikinci en düşük teklifi 2 milyon 690 bin TL Serdar Özer & Kazım Kurt iş ortaklığı verirken, Hasber İnşaat Taahhüt Madencilik 2 milyon 782 bin TL, Dek Taahhüt Enerji Yapı 3 milyon 94 bin TL, Beyazsiyah İnşaat 3 milyon 123 bin TL, Kadir Halid Yazıcı 3 milyon 329 bin TL, Mustafa Tuna ise 3 milyon 688 bin TL’lik teklif sundu.

İhalenin sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.

Çorum Belediyesi yeni Mezarlıklar Müdürlüğü binası, morg, gasilhane ve taziye alanları ile önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

3 bin 223 m2 arsa üzerine inşa edilecek olan yeni Mezarlıklar Müdürlüğü, 2 kattan oluşacak. Bina içerisinde 6 adet ofis oda, toplam 46 kişilik 2 adet bekleme odası, 40 kişilik taziye odası ve 14 adet morg kabini ile bay ve bayanlar için ayrı olmak üzere iki adet gasilhane bulunacak.