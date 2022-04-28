Mezarlıklarda bayram hazırlığı

Çorum Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi tüm mezarlıklarda genel bakım ve onarım çalışması yaptı.

Mezarlıklarda yıl boyu düzenli olarak yaptıkları bakım ve onarım çalışmalarını Ramazan Bayramı öncesi yoğunlaştırdıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, mezarlıkların bayram öncesi pırıl pırıl olacağını söyledi. Candan, “Ulumezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ve Bayat Mezarlığında ekiplerimiz bakım ve temizlik çalışmaları yaparak mezarlıklarımızı bayrama hazır hale getirdi. Mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizlenirken, yürüyüş yolları ve ağaçların bakımı, bordür boyama ve güllerin bakımları yapıldı”dedi. (Haber Merkezi)