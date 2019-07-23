Mezbaha bu yıl da hizmet veremeyecek

FATİH BATTAR

Önceki gün gazetemizde ‘Kurbanlıklar görücüye çıktı’ şeklindeki haberde Mezbaha’nın bu yıl ilk defa hizmet vereceğini yazmıştık. Edinilen bilgilere Mezbaha’nın bu yıl da hizmet vermeyeceği öğrenildi.

Çorum Belediyesi tarafından Hayvan Pazarı yanına kurulan Mezbaha’da yüklenici firmanın eksikliklerinden dolayı Mezbaha’nın bu yılda hizmet veremeyeceği öğrenildi. Normal şartlar altında bu yıl hizmete girmesi planan Mezbaha’nın yüklenici firmadan kaynaklanan aksaklıklardan dolayı Kurban Bayramı’na yetişemeyeceği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 17:53