Mezun öğrencilerle kahvaltı

Bursiyer öğrencilerle her ay kahvaltı organizasyonu yapan Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD), geçtiğimiz hafta da mezun olmuş eski bursiyer öğrencilerini kahvaltıda buluşturdu.

Yalnızca İstanbul’da görev yapan öğrencilerin katıldığı kahvaltı programında konuşan ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, “ÇESİAD olarak bizim en büyük gücümüz burs verdiğimiz ve maddi-manevi destek olduğumuz öğrencilerimizdir. Şu an yönetimimizde bile birçok eski bursiyer öğrencimiz mevcut. Mezun olan öğrencilerimizle de bağımızı koruyarak ÇESİAD ailesini büyütmeye ve birlikteliğimizi korumaya devam edeceğiz. Bu sirkülasyon ve beraberlik ruhu bizi daima diri tutacaktır. Bundan sonra da mezunlara yönelik organizasyonlarımız devam edecek ve daha fazla kişiye ulaşacağız. Bugüne kadar yüzlerce Çorumlu öğrenciye burs verdik. Destek olmaya devam edeceğiz." dedi. (Haber Merkezi)