MHP aşure dağıttı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanlığı, Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Kadeş Barış Meydanı’nda dağıtılan aşure etkinliğine MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları(KAÇEP) Birim Başkanı Serap Ergün ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yapılan duanın ardından Gazi Caddesi’ndeki vatandaşlara ve trafikteki sürücülere aşure ikram edildi.

Çorum teşkilatı olarak Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikramında bulunduklarını belirten MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, katılım sağlayan teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Açıklamasında Muharrem ayının önemine değinen Agah Karapıçak, “Yüce rabbimizin Kuran-ı Kerim’de bildirdiği üzere Allah katında ayların sayısı 12’dir bu aylardan biri de içinde bulunduğumuz Muharrem ayıdır. Muharrem ayı Rabbimizin rahmetine mazhar olmuş müstesna bir zaman dilimidir. Sevgili Peygamberimiz Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem Ayı’nda tutulan oruçtur buyurarak bu ayın manevi bereketine işaret etmiştir” dedi.

Muharrem ayının birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olduğunu ifade eden Karapıçak, “Muharrem ayı aynı zamanda hepimizin ortak acısı tarihimizin yürek yarası olan Kerbela olayının yaşandığı aydır. Hz Hüseyin Efendimiz ve çoğu Ehli Beyt olmak üzere beraberindeki 70’ten fazla Müslümanı Kerbela’da şehadet şerbeti içmiştir. Kerbela çetin bir imtihanın ve derin bir hüzün adıdır. Kerbela sevgili peygamber ardından asırlara miras kalan ağır bir derstir. Bir müslümanın Kerbela üzerinde düşünmeli bunu doğru anlamalı ve ondan ibret çıkarmalıdır” diye konuştu.

“Kerbela’yı anlamak için Hz Hüseyin’i tanımak lazımdır” diyen Karapıçak, “Hz. Hüseyin’i sevmek onun uğruna can verdiği değerleri sahiplenmeyi gerektirir. Onurlu bir hayatın ve asil bir duruşun muhteşem örneğidir. Hz Hüseyin ve ahlâkını kuşanmak aynı zamanda onun yiğit ve fedakâr şahsiyetini gençlerimize aktarmak bizim görevimizdir. Muharrem ayının Bize en büyük mesajı birliğimizi ve dirliğimizi sahip çıkmak kardeşlerimizden asla ödün vermemektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022, 19:15