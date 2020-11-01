MHP çalışanı kalbine yenildi

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MHP Çorum İl Başkanlığı personeli Mehmet Mensur (49) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet Mensur’un vefatı, ailesi ve MHP teşkilatı başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Yaklaşık üç ay önce partide çalışmaya başlayan, çay ve temizlik işlerini üstlenen Mensur’un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, merhumun ailesi ve tüm ülkücü camiaya başsağlığı diledi.

Merhumun cenazesi dün Oğuzlar ilçesi Kayı Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

HAKİMİYET, Mehmet Mensur’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 22:29