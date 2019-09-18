MHP'de bayrak değişimi

FATİH AKBAŞ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı. Törende MHP İl Başkanı Arslan Kaynar görevi Agah Karapıçak’a teslim etti.



Arslan Kaynar, yaptığı konuşmada bundan 1,5 yıl önce Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli tarafından Çorum İl Başkanlığına atandığını belirterek, “Göreve başladıktan sonra en iyi şekilde çalışmaya gayret gösterdim. Ancak ailevi nedenlerden dolayı görevimi bırakıyorum. Benden sonra göreve başlayacak olan Agah Karapıçak’a başarılar diliyorum” dedi.



MHP İl Başkanlığına atanan Agah Karapıçak ise yaptığı konuşmada, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin taktiri ile Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın tarafından Çorum İl Başkanlığı görevinin şahsına tevdi edildiğini belirterek, “Oluşturduğumuz, genç, dinamik ve inanmış kadromuzla Çorum siyasetine yeni bir vizyon kazandıracağız. Hamaset ve kısır siyasi çekişmelerden uzak, İlimizin kalkınması ve gelişmesi için yorulmadan çalışacağız. 500 bine yakın hemşehrimizin mahrum kaldığı ve özlediği ‘Çorum için birlik ve beraberlik’ ruhunu canlandıracağız. Siyasetin, adamına makam, yakınına iş, yandaşına rant sağlamak yönünde kullanılan çirkin yüzünü inşallah sonlandıracağız. Tarafımız her zaman hakkı halktan yana kullanmak olacaktır” şeklinde kaydetti.



“Bütün hemşehrilerimizle gönül birliği yaparak, ilimizi hak ettiği yatırımlara kavuşturmanın derdine düşeceğiz. Bizler varlık sebebimizin vatanımızın ve milletimizin geleceği olduğunun bilinci içerisindeyiz” diyerek açıklamasına devam eden Agah Karapıçak, “Ne engellerden yılarız ne de mücadele etmekten yoruluruz, korkarız. Çünkü biz adı şanı ve varlığı sonsuza kadar yaşayacak olan şerefli Türk Milletiyiz ve Türk Milliyetçileriyiz. Tarih boyunca büyük davalar, büyük hayal ve hedefleri olan insanların omuzlarında taşınmış ve günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Bizler mensubu olduğumuz bu kutlu davayı yarınlara taşıyacak neferler olmak için varız. Hayal eden heyecan duyar, ülküsü olan şuurla davranır. Heyecan varsa yılgınlık söner, şuur hakimse çılgınlık sonlanır. Şuur yoksa heyecan bir müddet sonra sönecek, cesaret çok geçmeden ziyan olup gidecektir. Heyecanın şuur ile yoğrulması yenilmezliği doğuracaktır. Bizler heyecanlarımızı şuurumuzla yoğurup, sabırla yılmadan yorulmadan geleceğin milliyetçi Türkiye'sinin inşasında gece gündüz demeden çalışacağız. Hedefi olan başarı yolunu yarılamış demektir. Başarı ise bir son değil bitmeyen bir yolculuktur. Çok şükür ki bir hedefimiz var ve yolumuz kutlu davamızı sonu olmayan bir yükselişle her zaman daha ileriye taşıyabilme yoludur. Büyük hedefler büyük heveslerin, büyük hevesler ise büyük düşüncelerin eseridir. Hamd olsun ki hedefimizde, hevesimizde, düşüncemizde yüzümüzü kara çıkarmayacak, bizleri mahcup etmeyecektir. Ve hatta başkalarının gıpta ile bakacağı kadar büyük ve kutludur. Biliyoruz ki bu güne kadar keşfi yapılan en mükemmel canlı insandır. Ve insanı farklı kılan özellikler akıl ve şuurudur.

Büyük ülkülerle yüksek ufuklara odaklanan, ulaşılmaz gibi görünen ne varsa akıl ve kalp süzgecinden geçirip kavrayan ancak ve ancak davasına kutsal değerlerine ve sevdasına inanmış insandır. Kısaca ifade etmek isterim ki Milliyetçi Hareket Partisi inanmış, ilkeli ve ahlaklı bir hayatla bezenmiş, ülküsünde erimiş insanların otağıdır.

Bizler uzak hedefleri kucaklayan, hayal gibi görünen ülkülerin peşinden koşan, yüreği, ruhu, heyecanı ve şuuru büyük olan neferleriz. Ve bizler Milliyetçi-Ülkücü Hareketin boyun eğmeyen, lider teşkilat - doktrin esaslarından asla taviz vermeyen, şuna buna eyvallah etmeyen, Türk- İslam ülküsüyle dolmuş taşmış gönül neferleri ve gönüllü fertleriyiz. Mücadele, başa çıkmayı, aşmayı, uğraşmayı, didişmeyi, çırpınmayı... Ve dahası nefesi kesilmeden pes etmeden var olmayı göze almış yüreklere özgü bir vasıftır. Bu doğrultuda bizler mücadelemizde son nefer ve son nefesimize kadar Yüce Türk Milleti'nin kutlu geleceği yolunda yılmadan, yıkılmadan çalışacağımızı ifade etmek isteriz. Görevlendirilmemizin Ülkücü camiamıza, yüce Türk Milletine ve aziz hemşerilerimize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ederim” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Arslan Kaynar’a şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek plaket verdi.