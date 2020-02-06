MHP'den Belediye Meclisi'ne teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak ve Çorum ÜlküOcakları İl Başkanı Orhan Tosik, Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı binasının bulunduğu sokağa Ülkücü şehit " Fırat Yılmaz Çakıroğlu " adının verilmesinden dolayı Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

Ege Üniversitesi'nde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Fırat Çakıroğlu'nun ismi, Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı binasının bulunan sokağa verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak ve Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, yaptıkları açıklamada, “Bu vesile ile başta Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclisi Grup Başkanımız Sayın Selim Güloğlu nezdinde tüm Belediye Meclis Üyelerimize, hassasiyetimize gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı Çorum Belediyemiz ve bütün Meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederiz” dediler.

“Türklük ve Ay Yıldız uğruna soysuzlara karşı canını ortaya koyan cesur yürekli şehidimiz bugün seninde günüdür “ diyen Karapıçak ve Tosik, “Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı binamızın bulunduğu sokağın adı " Fırat Yılmaz Çakıroğlu " sokağı olarak anılacak ve yureğimizde her daim yaşattığımız şehidimizin ismi Şehrimizde de anılacaktır. Şehidimizin Ruhu şad mekanın cennet olsun. Selam sana ey yılları heba olan genç; Unutmayacağız, unutturmayacağız, unutulmayacaksın” şeklinde açıklamalarda bulundular.



Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kimdir?

1 Ocak 1991 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. Babası FuatÇakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu’nun tek evladıydı. 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Çakıroğlu’nun Diyarbakır’a tayini çıkması sebebiyle çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır’da geçirdi. Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 4.sınıf öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alıyordu. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi. 20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ülkücü öğrenciler ile terör örgütü Pkk’nın kalleş gençlik yapılanması arasında çıkan olayda ağır yaralandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.