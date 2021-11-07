MHP'den kanser hastaları derneklerine destek sözü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak yanında Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları(KAÇEP) Başkanı Yasemin Ekmen Lek ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte kanserle mücadele eden dernekleri ziyaret etti.

Karapıçak ve KAÇEP Yönetimi, Kanser Haftası sebebi ile Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAN-DER) ve Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği’ne (KA-DER) ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, kanser hastalarının genel sorunları ve özellikle Çorum’daki sorunları üzerinde duruldu.

Çorum’da ki yetersizlikler ve bunlara karşın kolayca uygulanabilecek çözümlerin değerlendirildiği ziyarette, kanseri önlemek ve bunun için gerekli önleyici faaliyetler ve farkındalık çalışmaları yapılması gerekliliği, kansere yakalanmış hastaların iyi ve yeterli bir tedavi ile Çorum dışına çıkmadan iyileştirilebilmeleri üzerinde duruldu.

MHP İl Başkanı Karapıçak, hayatın gerçeği olan kanser hastalığına karşı toplumda farkındalık oluşturmak, hastaların tedavi süreçlerinde karşılaştıkları sıkıntılar ve kolaylaştırıcı faaliyetler üzerine görüş alış verişinde bulunmak üzere bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a inşa edilecek olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin yapımına başlandığını hatırlatan Karapıçak, “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine yapılan merkez 10 milyon TL’ye mal olacak. Kemoterapi, PET, Nükleer Tıp, İyotlu Tedavi ve Linac Tedavisi bölümlerinden oluşan merkezin tamamlanmasıyla birlikte il dışı sevklerinde önüne geçilecektir.” diye konuştu.

Dernek başkanlarına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eden Karapıçak, “Ka-Der Başkanı Sayın Bekir Şahin Beye, Kan-Der Başkanı Sayın Hülya Karabıyık Hanımefendi ve kıymetli yönetimlerine misafirperverlikleri adına çok teşekkür ediyoruz. Rabb'im tüm hastalarımıza acil şifalar versin.” dedi.

Karapıçak, Çorum'da kanser hastaları derneklerinin tüm etkinliklerini desteklediklerini ve tüm etkinliklerinde etkin rol alabileceklerinin sözünü verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Karabıyık ve Şahin ise MHP İl Başkanı Karapıçak ve MHP'li kadınlara teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2021, 19:51