MHP'den TSO'ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak ve MHP İl Yönetimi, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

MHP'den yapılan açıklamada; "Ziyaret kapsamında gündeme dair konulara değinilerek, gelecek adına neler

yapılabilir düşüncesi ile sohbet gerçekleştirildi." denildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da nazik ziyaretlerinden dolayı Agah Karapıçak ve il yönetimine teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019, 18:46