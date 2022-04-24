‘MHP hem Türkiye'de hem de Çorum'da şaha kalkacak’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ile birlikte Ramazan Ayı içerisinde iftar sonrası esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla sohbet etti.

İftar sonrasında İl ve Merkez İlçe Yöneticileri ile birlikte esnaf ziyareti yapan Karapıçak, esnafa gecelerinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, bol kazançlar temennisinde bulundu.

Çorum'un çeşitli mahallelerinde esnafları tek tek gezen Karapıçak, bir süre kahve ve çay bahçelerinde oturarak vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarla birlikte çay eşliğinde sohbet eden Karapıçak, "Aziz Türk Milletinin geleceği kıskaç altına alınmak isteniyorken, Devletimiz çok yönlü bir mücadeleyi dört koldan verirken, zilletin dili ve zihniyetine meydan bırakmayacağız. Her daim halkımızla iç içe olup Cumhur ittifakının taşıdığı ruhu anlatacağız" dedi.

MHP İl Başkanı Karapıçak, vatandaşların ilgisinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, her zaman esnafların yanında olduklarını ve parti kapısının sonuna kadar esnafa ve vatandaşlara açık olduğunu söyledi.

Çorum için, Ülkemizin ve aziz Türk milletinin yarınları için, devlet ve milletini ayırma gayretinde olanlara inat birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin gerektiğine vurgu yapan Karapıçak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk milletine hizmet yolunda bitmeyecek bir davanın adı olduğunu kaydetti.

"Vatandaşın Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakına olan güvenleri sonsuzdur" diyen Karapıçak, Milliyetçi Hareket Partisi’nin her zaman çözümün yol başçısı, huzur ve düzenin yol açıcısı olduğunu ifade etti.

MHP'nin hem Türkiye'de hem de Çorum'da şaha kalkacağına vurgu yapan Karapıçak "Milliyetçi Hareket Partisi her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır. Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli bir partidir. Tüm gayret ve faaliyetlerinin temelinde ülke çıkarları vardır. İşte bu anlayış içerisinde bugün il ve merkez ilçe yönetimlerimiz üzerine düşen görevi esnaf ziyaretlerimizi yaparak yerine getirmiştir. Esnafımızın derdini dinledik, sıkıntılarını öğrendik. MHP, üzerine düşeni yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü; MHP olarak hedefimiz 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde başarılı olmak için taşın altına elini değil gövdesini koymuştur. İl ve ilçe yönetimlerimiz kararlı bir şekilde yürümektedir, çalışmaktadır" ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)